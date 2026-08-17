Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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17.08.2026 10:52:00

Salesforce Borrowed $25 Billion to Buy Its Own Stock and Cut Its Cash Flow Growth Guidance in Half

Salesforce (NYSE: CRM) made one of the biggest capital-allocation decisions in software this year, and it came in two parts.In March, the company entered a $25 billion accelerated share repurchase -- the largest such deal in history, by its own description -- funded with a $25 billion debt issuance. Then, reporting fiscal first-quarter results in late May, it told investors that fiscal 2027 operating and free-cash-flow growth would come in around 4% to 5%, half the 9% to 10% it had guided to in February, specifically to reflect the cost of that debt.Borrowing $25 billion to buy your own stock is an aggressive move for any company. For Salesforce, which spent years funding buybacks comfortably out of its own cash flow, it marks a change in posture.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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