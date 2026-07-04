Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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04.07.2026 19:19:26
Salesforce CEO Marc Benioff Ignored 53 Emails Before This VC Founder Finally Got a Reply— Now He Says the Strategy is ‘Super Learnable’
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