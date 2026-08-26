Salesforce.com Inc Reveals Climb In Q2 Profit

(RTTNews) - Salesforce.com Inc (CRM) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $3.526 billion, or $4.29 per share. This compares with $1.887 billion, or $1.96 per share, last year.

Excluding items, Salesforce.com Inc reported adjusted earnings of $4.844 billion or $5.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.8% to $11.345 billion from $10.236 billion last year.

Salesforce.com Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.526 Bln. vs. $1.887 Bln. last year. -EPS: $4.29 vs. $1.96 last year. -Revenue: $11.345 Bln vs. $10.236 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.42 To $ 3.44 Next quarter revenue guidance: $ 11.42 B To $ 11.50 B Full year EPS guidance: $ 16.67 To $ 16.71 Full year revenue guidance: $ 46.1 B To $ 46.4 B