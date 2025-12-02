Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
02.12.2025 20:21:00
Salesforce earnings: Can the software giant finally shake its AI ‘curse’?
To dispel the fear that AI is eating software, Salesforce will need to show increasing Agentforce adoption and monetization.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!