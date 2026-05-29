Salesforce gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Salesforce hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,42 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,27 Prozent auf 11,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at