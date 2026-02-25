Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
25.02.2026 23:20:39
Salesforce gives disappointing sales outlook, feeds AI fears
[SAN FRANCISCO] Salesforce gave a lukewarm outlook for sales growth in the new fiscal year, fuelling Wall Street’s worries that the software...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!