:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.02.2026 20:51:54
Salesforce Is Buying Back $50 Billion of Its Own Stock. Should You Be Buying Too?
Salesforce (NYSE: CRM) posted its latest earnings report on Feb. 25. For the fourth quarter of fiscal 2026 (which ended on Jan. 31), the cloud software giant's revenue rose 12% year over year to $11.2 billion and matched analysts' expectations. Its adjusted EPS grew 37% to $3.81, beating the consensus forecast by $0.76 per share.For the full year, Salesforce's revenue rose 10% to $41.5 billion as its adjusted earnings grew 23% to $12.52 per share. For fiscal 2027, it expects its revenue to rise 10%-11% -- with its recent acquisition of Informatica contributing roughly three percentage points to that growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu Salesforce
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|164,04
|-2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.