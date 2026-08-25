Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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25.08.2026 14:36:00
Salesforce Is Still Undervalued Despite a 28% Gain Over the Past Month
Salesforce (NYSE: CRM) stock is enjoying a resurgence. It's up by 28% over the past month as "SaaSpocalypse" fears subside and agentic artificial intelligence initiatives catapult the company's revenue higher.However, even after its big rally, Salesforce remains attractively valued. Here's how the SaaS stock could climb further.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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