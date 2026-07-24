Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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24.07.2026 14:35:37
Salesforce Lands $1.6B Veterans Affairs Agreement as AI Adoption Accelerates
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