Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
12.03.2026 03:42:00
Salesforce makes a big splash in the debt market so it can quickly buy back 14% of its stock
The software giant will conduct $25 billion worth of accelerated share repurchases after management previously signaled that the stock is too cheap.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Salesforce
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones in Rot (finanzen.at)
12.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
12.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Salesforce von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
12.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
12.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
12.03.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
10.03.26
|Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|171,82
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.