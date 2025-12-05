|
Salesforce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Salesforce hat am 03.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 2,19 USD gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 10,26 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,44 Milliarden USD umgesetzt.
