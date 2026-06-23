Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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23.06.2026 16:15:00

Salesforce or ServiceNow: Who Will Lead AI in Business?

Salesforce (NYSE: CRM) and ServiceNow (NYSE: NOW) are key enterprise software players shifting toward AI-driven workflows. Salesforce embeds agents into CRM via Agentforce, while ServiceNow automates IT and business processes. The question is: which is positioned to benefit as AI moves from infrastructure into real enterprise productivity?Stock prices used were the market prices of June 11, 2026. The video was published on June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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