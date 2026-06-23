Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
23.06.2026 16:15:00
Salesforce or ServiceNow: Who Will Lead AI in Business?
Salesforce (NYSE: CRM) and ServiceNow (NYSE: NOW) are key enterprise software players shifting toward AI-driven workflows. Salesforce embeds agents into CRM via Agentforce, while ServiceNow automates IT and business processes. The question is: which is positioned to benefit as AI moves from infrastructure into real enterprise productivity?Stock prices used were the market prices of June 11, 2026. The video was published on June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
18.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
18.06.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)