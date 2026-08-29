Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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29.08.2026 19:45:00
Salesforce Shares Surge 23%. This Is Why the Stock Looks Like It Has a Lot More Upside Ahead.
Salesforce (NYSE: CRM) shares surged 22.6% on Aug. 27 after the company reported solid fiscal Q2 results and issued upbeat guidance, driven by strong momentum from its agentic AI platform Agentforce, Data 360, and Slack.However, the software-as-a-service (SaaS) stock is still down year to date and could have plenty of potential upside ahead, as it starts to dispel the narrative that AI will displace the software layer, and the stock remains cheap.Let's take a closer look at its results and prospects and why the stock still looks like a buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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