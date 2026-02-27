|
Salesforce: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Salesforce äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,20 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 9,99 Milliarden USD eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,80 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 41,53 Milliarden USD, während im Vorjahr 37,90 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
