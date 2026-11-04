Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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04.11.2026 19:30:00

Salesforce Stock Has Only Done This Twice Before. Here's What History Suggests Happens Next.

What's your first thought when you see "half off" at the bakery? Are you eager to snap up a quick deal, or do you assume the bread's gone stale? A similar question emerges in the stock market.

Take Salesforce (NYSE: CRM), for example. The company's stock has endured a rough patch over the last two years. At its June 2026 low, the stock had dropped more than 59% from its all-time high.

But to decide whether Salesforce is a ready-made bargain or a week-old baguette, we need to examine the details.

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21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Salesforce 195,00 -1,77% Salesforce

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