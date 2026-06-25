Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
25.06.2026 14:45:00
Salesforce Stock Is at a 3-Year Low. Should Investors Consider Buying?
The stock for Marc Benioff's Salesforce (NYSE: CRM) has sunk to a three-year low, but the downward slide might be more about investor fears and sentiment than actual fundamentals. For this reason, investors may want to consider buying the stock. Last quarter, Salesforce revenue and earnings topped expectations. The company's free cash flow was $6.6 billion. These aren't exactly red flag warnings. So what seems to be the problem? There are generally two main concerns holding investors back. The first is the strategy around monetizing AI. Salesforce's Agentforce platform is supposed to help companies via AI agents to handle marketing, operations, and sales, and thus far, it seems to be working. However, there's a real fear of cannibalization happening. The same AI agents helping enterprise clients could replace the seat-based subscriptions that Salesforce relies on. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.06.26
|Börse New York: Das macht der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|132,10
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.