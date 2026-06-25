Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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25.06.2026 14:45:00

Salesforce Stock Is at a 3-Year Low. Should Investors Consider Buying?

The stock for Marc Benioff's Salesforce (NYSE: CRM) has sunk to a three-year low, but the downward slide might be more about investor fears and sentiment than actual fundamentals. For this reason, investors may want to consider buying the stock. Last quarter, Salesforce revenue and earnings topped expectations. The company's free cash flow was $6.6 billion. These aren't exactly red flag warnings. So what seems to be the problem? There are generally two main concerns holding investors back. The first is the strategy around monetizing AI. Salesforce's Agentforce platform is supposed to help companies via AI agents to handle marketing, operations, and sales, and thus far, it seems to be working. However, there's a real fear of cannibalization happening. The same AI agents helping enterprise clients could replace the seat-based subscriptions that Salesforce relies on. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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