Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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27.08.2026 17:06:38
Salesforce Stock Surges 21% After Q2 Earnings Rise
(RTTNews) - Salesforce, Inc. (CRM) shares surged $43.37, or 21.09 percent, to $248.99 on Thursday, possibly following the company's strong second-quarter earnings report released the previous day.
The stock opened at $230.05 and traded between $231.00 and $249.80. It has traded in a 52-week range of $146.32 to $269.11 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached 22.78 million shares, compared with an average daily volume of 14.76 million shares.
Net income increased to $3.526 billion, or $4.29 per share, from $1.887 billion, or $1.96 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $4.844 billion, or $5.90 per share. Revenue increased 10.8 percent to $11.345 billion from $10.236 billion.
For the next quarter, Salesforce expects adjusted EPS of $3.42 to $3.44 and revenue of $11.42 billion to $11.50 billion. Full-year adjusted EPS is expected at $16.67 to $16.71, while revenue is forecast at $46.1 billion to $46.4 billion.
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|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|211,70
|19,70%
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