Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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27.08.2026 17:06:38

Salesforce Stock Surges 21% After Q2 Earnings Rise

(RTTNews) - Salesforce, Inc. (CRM) shares surged $43.37, or 21.09 percent, to $248.99 on Thursday, possibly following the company's strong second-quarter earnings report released the previous day.

The stock opened at $230.05 and traded between $231.00 and $249.80. It has traded in a 52-week range of $146.32 to $269.11 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached 22.78 million shares, compared with an average daily volume of 14.76 million shares.

Net income increased to $3.526 billion, or $4.29 per share, from $1.887 billion, or $1.96 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $4.844 billion, or $5.90 per share. Revenue increased 10.8 percent to $11.345 billion from $10.236 billion.

For the next quarter, Salesforce expects adjusted EPS of $3.42 to $3.44 and revenue of $11.42 billion to $11.50 billion. Full-year adjusted EPS is expected at $16.67 to $16.71, while revenue is forecast at $46.1 billion to $46.4 billion.

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12:47 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:24 Salesforce Neutral UBS AG
07:57 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
07:06 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
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