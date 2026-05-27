Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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27.05.2026 22:23:16
Salesforce Tops Estimates In Q1, Shares Wobble On Soft Revenue Outlook
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Nachrichten zu Salesforce
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|ROUNDUP: SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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27.05.26
|SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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27.05.26
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27.05.26
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26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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26.05.26
|Ausblick: Salesforce präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.05.26
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