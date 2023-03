Salesforce übertrifft in 4Q die Erwartungen - Neuer Aktienrückkauf

Von Reinhardt Krause

NEW YORK (Dow Jones)--Salesforce hat nach zuletzt zwei Jahren schwächeren Gewinnwachstums in seinem vierten Geschäftsquartal bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag über den Schätzungen der Analysten. Zudem kündigte der Anbieter von Unternehmenssoftware ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 20 Milliarden Dollar an. Für die Aktie ging es im nachbörslichen Handel um 14,5 Prozent nach oben.

Salesforce meldete für das vierte Quartal einen Verlust von 98 Millionen Dollar oder 10 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 8,38 Milliarden Dollar, gegenüber 7,33 Milliarden Dollar im Vorjahr. Bereinigt um Aktienvergütungen und andere Kosten, einschließlich 84 Cent pro Aktie für Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit den jüngsten Entlassungen, verzeichnete Salesforce einen Gewinn von 1,68 Dollar je Aktie, gegenüber 84 Cent im Vorjahr. Analysten hatten lediglich mit einem bereinigten Gewinn von 1,36 Dollar je Aktie gerechnet. Beim Umsatz lag die Erwartung der Analysten bei 7,99 Milliarden Dollar.

"Für das Gesamtjahr haben wir einen Umsatz von 31,4 Milliarden Dollar erzielt, ein Plus von 18 Prozent zum Vorjahr bzw. 22 Prozent bei konstanten Wechselkursen, eine der besten Leistungen aller Unternehmenssoftwarefirmen unserer Größe", sagte Chief Executive Marc Benioff. Er geht davon aus, dass der Gewinn in diesem Jahr noch viel schneller auf eine noch höhere Rekordsumme ansteigen wird. Das Unternehmen rechnet für 2023 mit einem bereinigten Jahresgewinn von 7,12 bis 7,14 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 34,5 bis 34,7 Milliarden Dollar. Die Prognose der Analysten liegt laut FactSet bei 5,87 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 33,89 Milliarden Dollar.

