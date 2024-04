Salesforce- und Informatica-Aktien von Übernahmespekulationen angetrieben: Greift Salesforce zu?

Die Gespräche zwischen Salesforce und Informatica befänden sich in einem späten Stadium, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende. Ein Problem sei, dass der diskutierte Übernahmepreis aufgrund des kräftigen Kursanstiegs im laufenden Jahr inzwischen unter dem aktuellen Börsenpreis liege. Am Freitag hatte das Informatica-Papier bei 38,48 US-Dollar geschlossen. Getrieben von Übernahmespekulationen hat der Kurs in diesem Jahr um fast die Hälfte zugelegt.

UBS belässt Salesforce auf "Neutral" - Ziel 310 Dollar

Die Schweizer Großbank UBS hat Salesforce mit Blick auf einen möglichen Zukauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Das vom "Wall Street Journal" berichtete Interesse des Softwarekonzerns am Datenmanagementsoftware-Anbieter Informatica sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Fokus von Salesforce liege auf Skaleneffekten für sein Datencloud-Geschäft. Er sehe eine mögliche Transaktion bestenfalls neutral. Informatica wird gemessen zum Schlusskurs vom Freitag mit etwas mehr als 11 Milliarden Dollar bewertet. Der SAP-Konkurrent Salesforce kommt auf rund 285 Milliarden Dollar.

Im vorbörslichen NYSE-Handel steigt die Salesforce-Aktie zeitweise um 0,19 Prozent auf 294,88 US-Dollar.

SAN FRANCISCO / ZÜRICH (dpa-AFX)