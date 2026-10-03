Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
03.10.2026 05:25:48
Salesforce vs. CrowdStrike: What Revenue Growth Trends for These Software Giants Tell Investors
Salesforce (NYSE:CRM) primarily generates revenue by providing cloud-based customer relationship management (CRM) platforms and enterprise software to global businesses.
During the most recent quarter, it finalized its strategic acquisition of customer agent platform Fin to actively integrate specialized technical teams to capitalize on the artificial intelligence boom.
It simultaneously navigated a widespread global service disruption that temporarily impacted user logins, application programming interfaces, and daily operational workflows across multiple international regions.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|239,20
|1,08%
|Salesforce
|208,15
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.