Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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16.09.2026 21:36:17

Salesforce vs. Figma: Evaluating the Better High-Growth Software Stock to Buy in 2026

Investors frequently debate between established giants and high-growth newcomers. In 2026, the choice between Salesforce (NYSE:CRM) and Figma (NYSE:FIG) highlights the trade-off between proven profitability and explosive, albeit expensive, expansion.

Salesforce remains the dominant leader in cloud-based customer relationship management (CRM), serving over 150,000 businesses globally. Figma is a rapidly growing collaborative design platform that has become essential for modern digital product teams. While they operate in different software niches, both compete for enterprise technology budgets and are integrating artificial intelligence to drive value.

As a leader among tech stocks, Salesforce focuses on cloud-based applications that help businesses manage sales, service, and marketing. The company serves a diverse global customer base, and no single customer accounts for more than 10% of total revenue. Recent strategy shifts include acquiring companies like Fin and Qualified.com to enhance its data management and artificial intelligence capabilities.

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12:22 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12:17 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Figma 20,05 0,00% Figma
Salesforce 216,35 -0,83% Salesforce

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