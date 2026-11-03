Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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03.11.2026 21:23:52
Salesforce vs. IBM: Comparing Consistent Revenue Expansion Against Slow Sales Growth
Salesforce (NYSE:CRM) primarily generates revenue by offering an integrated suite of cloud-based customer relationship management (CRM) software that helps large global enterprises manage their complex daily sales pipelines, analyze marketing data, facilitate internal team collaboration, and automate essential customer support operations.
It recently completed the acquisition of customer AI agent platform Fin, and it entered a definitive agreement to purchase customer engagement platform Braze for an estimated enterprise value of $5.66 billion.
International Business Machines (NYSE:IBM) earns its revenue by delivering open-source hybrid cloud software platforms, managing complex on-premises technology infrastructure, providing working capital financing solutions, and offering specialized business transformation and strategy consulting services to heavily regulated global organizations.
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Nachrichten zu Salesforce
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03.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|202,00
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