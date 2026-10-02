Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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02.10.2026 17:25:01

Salesforce vs. Palantir: Which AI Software Stock Is a Better Buy in 2026?

As the software market shifts toward products driven by artificial intelligence (AI), investors comparing enterprise software names may find themselves choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR). This comparison looks at which company offers the better balance of value and growth.

Salesforce describes itself as a global leader in customer relationship management (CRM) technology and is now focused on Agentforce, its line of autonomous AI agents. Palantir sells software platforms that governments and companies use to integrate their data and apply AI to daily operations. For investors researching AI stocks to buy, the two companies present very different financial profiles.

Salesforce sells cloud-based software that helps businesses manage customer relationships and sales pipelines. Its annual report for fiscal 2026, which ended on Jan. 31, 2026, lists 83,334 employees and states that the company sells to businesses across almost every industry. On Aug. 26, 2026, Salesforce said annual recurring revenue from Agentforce had passed $1.5 billion. It completed its acquisition of Fin, an AI customer agent company formerly known as Intercom, on Sept. 10, 2026.

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21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Palantir 167,38 -1,10% Palantir
Salesforce 208,15 -1,09% Salesforce

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