Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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02.10.2026 17:25:01
Salesforce vs. Palantir: Which AI Software Stock Is a Better Buy in 2026?
As the software market shifts toward products driven by artificial intelligence (AI), investors comparing enterprise software names may find themselves choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR). This comparison looks at which company offers the better balance of value and growth.
Salesforce describes itself as a global leader in customer relationship management (CRM) technology and is now focused on Agentforce, its line of autonomous AI agents. Palantir sells software platforms that governments and companies use to integrate their data and apply AI to daily operations. For investors researching AI stocks to buy, the two companies present very different financial profiles.
Salesforce sells cloud-based software that helps businesses manage customer relationships and sales pipelines. Its annual report for fiscal 2026, which ended on Jan. 31, 2026, lists 83,334 employees and states that the company sells to businesses across almost every industry. On Aug. 26, 2026, Salesforce said annual recurring revenue from Agentforce had passed $1.5 billion. It completed its acquisition of Fin, an AI customer agent company formerly known as Intercom, on Sept. 10, 2026.
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Nachrichten zu Salesforce
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02.10.26
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02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
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01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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01.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|167,38
|-1,10%
|Salesforce
|208,15
|-1,09%
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