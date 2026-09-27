Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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28.09.2026 01:15:06
Salesforce vs. Palantir Technologies: What Revenue Trends Reveal to Investors About These Tech Giants
Salesforce (NYSE:CRM) primarily generates revenue by offering a comprehensive, cloud-based suite of customer relationship management (CRM) software alongside interconnected enterprise data platforms specifically designed to help large organizations manage their sales pipelines and operations globally.
It recently finalized the strategic acquisition of a specialized customer agent platform formerly known as Intercom, and it concurrently expanded a multiyear automated fan support partnership with entertainment giant Live Nation during the third quarter.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) primarily generates its revenue by engineering and deploying highly advanced data integration and analytical software platforms utilized by government intelligence agencies, global defense departments, and complex large-scale commercial enterprise organizations.
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