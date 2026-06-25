Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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25.06.2026 14:32:01
Salesforce vs. ServiceNow: What Do Their Revenue Trends Tell Investors?
Salesforce (NYSE:CRM) primarily generates revenue by offering a comprehensive suite of cloud-based subscriptions that help enterprises manage customer relationships, sales pipelines, marketing campaigns, and data analytics across various departments.While it recently acquired the customer agent company Fin for approximately $3.6 billion and initiated workforce reductions across several divisions, it reported an approximately 19% net income margin for the quarter ended April 30, 2026.ServiceNow (NYSE:NOW) earns its revenue mainly by providing cloud-based enterprise software that automates technology operations, employee workflows, and customer service tasks to streamline broad business processes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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