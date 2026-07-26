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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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26.07.2026 13:05:00

Salesforce vs. ServiceNow: Which Agentic AI Stock Is Actually the Better Buy Right Now?

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing the software industry. AI is making it easier to develop software, while AI agents, digital workers that can autonomously perform tasks, might be the future for enterprises. It creates an uncertain future, but one with immense opportunities for Salesforce (NYSE: CRM) and ServiceNow (NYSE: NOW).Salesforce is the king of customer relationship management (CRM) software, while ServiceNow dominates workflow automation in corporations. Each of these enterprise software giants is racing to reestablish its competitive footing in the market. Both have embraced agentic AI, bringing it to customers before they look for it elsewhere.When it comes to choosing which of these AI-forward software-as-a-service (SaaS) stocks deserves your money right now, a clear winner stands out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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