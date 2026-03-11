Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
11.03.2026 03:12:00
Salesforce vs. ServiceNow: Which AI Stock Is a Better Buy?
It has been a brutal start to 2026 for many software stocks. While the S&P 500 is down about 0.5% year to date as of this writing, shares of enterprise software giants Salesforce (NYSE: CRM) and ServiceNow (NYSE: NOW) have fallen about 26% and 23%, respectively.The widespread sell-off of software-as-a-service stocks comes as investors reassess software valuations amid fears that artificial intelligence (AI) could disrupt software incumbents. Yet both of these tech companies are asserting that AI is actually turning into a major catalyst for their operations, successfully monetizing new generative AI products.With both stocks beaten down this year, investors might be wondering if this is a good opportunity to buy the dip. Between the two, however, which growth stock is the better buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
