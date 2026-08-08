ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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08.08.2026 22:30:00
Salesforce vs. ServiceNow: Which Is the Better Long-Term Investment?
Salesforce (NYSE: CRM) offers the stronger valuation, but ServiceNow (NYSE: NOW) has delivered more convincing evidence that enterprises will pay for AI workflow software. The question is whether billings reaccelerate in the fall, which would make the reports a decisive test of growth, monetization, and investor confidence.Stock prices used were the market prices of July 23, 2026. The video was published on Aug. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ServiceNow Inc
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06.08.26
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03.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
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30.07.26
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27.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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27.07.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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23.07.26
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23.07.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu ServiceNow Inc
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.