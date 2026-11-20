Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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20.11.2026 22:27:17
Salesforce vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
The shift toward enterprise automation and artificial intelligence has created a fierce battle between two cloud software titans. Investors choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and ServiceNow (NYSE:NOW) must decide which platform offers better value.
Salesforce dominates the customer relationship management space, helping businesses track every client interaction. ServiceNow specializes in streamlining back-office workflows, from IT support to HR tasks. Both companies are now racing to integrate generative AI into their ecosystems, making this a pivotal comparison for investors seeking growth in tech stocks.
Salesforce provides cloud-based software that connects sales, marketing, and IT on a single platform to serve over 150,000 companies. It has recently prioritized AI integration through a major partnership with Microsoft (NASDAQ:MSFT) for "Copilotforce," which combines customer context with AI experiences. The company continues expanding its reach through acquisitions such as Braze (NASDAQ:BRZE) to deepen engagement. Salesforce serves businesses of all sizes globally, and no single customer accounts for more than 10% of its total revenue.
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Nachrichten zu Salesforce
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|164,38
|-1,99%
|ServiceNow Inc
|79,78
|-1,38%
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