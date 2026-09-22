Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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22.09.2026 19:53:34
Salesforce vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As software giants race to integrate artificial intelligence into every corner of the enterprise, investors are debating whether Salesforce (NYSE:CRM) or ServiceNow (NYSE:NOW) is the better long-term play for 2026.
Salesforce remains the dominant force in customer relationship management, while ServiceNow has carved out a massive niche by automating complex workflows across IT and human resources. Both companies are now leveraging generative AI to increase efficiency for their clients, making them essential components of the modern digital infrastructure.
Salesforce is the world leader in cloud-based software that helps businesses manage their customer relationships. The company connects sales, service, marketing, and IT on a single platform, serving over 150,000 companies globally. Its current growth strategy focuses on the Agentforce 360 Platform, which uses autonomous agents to handle customer inquiries and streamline operations among various tech stocks today.
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