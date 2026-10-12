Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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12.10.2026 15:15:01
Salesforce vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors evaluating the enterprise software market in 2026 often find themselves choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and ServiceNow (NYSE:NOW). Both companies dominate their niches, but they offer very different paths for your capital.
Salesforce remains the global leader in customer relationship management, while ServiceNow focuses on digitizing workflows across the entire enterprise. As organizations increasingly prioritize artificial intelligence and efficiency, these two platforms have become essential infrastructure. This comparison examines their financial health, growth trajectories, and current valuations to help you decide which is a better fit.
Salesforce serves as a cornerstone among tech stocks, offering a comprehensive suite of cloud-based tools for sales, service, and marketing. It manages relationships for more than 150,000 organizations, leveraging a massive direct sales force to reach industries ranging from finance to the public sector. No single customer accounts for more than 10% of total revenue, suggesting a well-diversified base not overly dependent on any one entity.
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Nachrichten zu Salesforce
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16:02
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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16:02
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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06.10.26
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|210,75
|2,96%
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