Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
23.10.2026 15:26:00
Salesforce vs. Snowflake: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and Snowflake (NYSE:SNOW) requires weighing steady profitability against explosive revenue growth. Both companies are essential players in the modern data economy but offer very different investment profiles.
Salesforce focuses on helping companies manage customer relationships through a suite of integrated software tools. Snowflake provides a cloud-native platform that allows organizations to consolidate and analyze vast amounts of data, often serving as the foundation for enterprise AI strategies.
Salesforce operates as a dominant force in the tech stocks landscape, providing software that manages sales, service, and marketing on a single platform. The company recently pivoted toward agentic AI through its Agentforce platform, which allows businesses to deploy autonomous digital workers. It serves a massive global customer base and has expanded its capabilities by acquiring data management firms like Informatica and integrating them into its core ecosystem.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snowflake
|
03.09.26
|Snowflake-Aktie: Zweistelliges Plus nach starken Zahlen und angehobenem Ausblick (finanzen.at)
|
02.09.26
|Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce im Minus (dpa-AFX)
|
28.05.26
|Snowflake-Aktie schießt nach Zahlen und Amazon-Deal nach oben: Skeptiker unter Druck (finanzen.at)
|
28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce legen zu (dpa-AFX)
|
28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|221,70
|-0,52%
|Snowflake
|290,00
|3,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.