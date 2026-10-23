Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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23.10.2026 15:26:00

Salesforce vs. Snowflake: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and Snowflake (NYSE:SNOW) requires weighing steady profitability against explosive revenue growth. Both companies are essential players in the modern data economy but offer very different investment profiles.

Salesforce focuses on helping companies manage customer relationships through a suite of integrated software tools. Snowflake provides a cloud-native platform that allows organizations to consolidate and analyze vast amounts of data, often serving as the foundation for enterprise AI strategies.

Salesforce operates as a dominant force in the tech stocks landscape, providing software that manages sales, service, and marketing on a single platform. The company recently pivoted toward agentic AI through its Agentforce platform, which allows businesses to deploy autonomous digital workers. It serves a massive global customer base and has expanded its capabilities by acquiring data management firms like Informatica and integrating them into its core ecosystem.

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