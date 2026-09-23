UiPath Aktie

UiPath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.09.2026 00:30:33

Salesforce vs. UiPath: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As software giants integrate agentic artificial intelligence, investors must decide between established titans and specialized innovators. Choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and UiPath (NYSE:PATH) involves weighing mature profitability against high-growth automation.

Salesforce is the global leader in customer relationship management, providing a massive suite of cloud-based sales and marketing tools. UiPath focuses on robotic process automation, helping companies use software robots to handle repetitive tasks. These firms offer contrasting ways to play the ongoing shift toward digital efficiency and automated workflows.

Salesforce builds software that brings sales, service, marketing, and data together on a single platform for enterprises. It remains a leader among tech stocks, serving a global customer base across many industries. It recently expanded its focus on agentic AI, which allows software agents to complete tasks without constant human supervision.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UiPath

mehr Nachrichten

Analysen zu UiPath

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 208,75 2,96% Salesforce
UiPath 11,45 -2,68% UiPath

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen