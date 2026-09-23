UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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24.09.2026 00:30:33
Salesforce vs. UiPath: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As software giants integrate agentic artificial intelligence, investors must decide between established titans and specialized innovators. Choosing between Salesforce (NYSE:CRM) and UiPath (NYSE:PATH) involves weighing mature profitability against high-growth automation.
Salesforce is the global leader in customer relationship management, providing a massive suite of cloud-based sales and marketing tools. UiPath focuses on robotic process automation, helping companies use software robots to handle repetitive tasks. These firms offer contrasting ways to play the ongoing shift toward digital efficiency and automated workflows.
Salesforce builds software that brings sales, service, marketing, and data together on a single platform for enterprises. It remains a leader among tech stocks, serving a global customer base across many industries. It recently expanded its focus on agentic AI, which allows software agents to complete tasks without constant human supervision.
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02.09.26
|Ausblick: UiPath stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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19.08.26
|Erste Schätzungen: UiPath informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.05.26
|Ausblick: UiPath präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: UiPath stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu UiPath
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
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|UiPath
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