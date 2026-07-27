Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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27.07.2026 21:09:00

Salesforce Won a $1.6 Billion Federal AI Contract on Friday. Here's What It Says About Agentforce Demand.

On Friday, the Department of Veterans Affairs awarded Salesforce (NYSE: CRM) a contract with a ceiling of $1.6 billion -- a three-year Agentic Enterprise License Agreement built around the company's artificial intelligence (AI) agent products. Shares rose more than 4% on Friday following the announcement.The dollar figure is what grabbed attention. But the more interesting part of the award is what it says about demand for Agentforce, the AI agent product at the center of Salesforce's growth story. After all, federal agencies aren't known for speculative technology purchases. A multiyear agreement of this size suggests AI agents are moving out of pilot projects and into real procurement budgets.Still, investors should understand what a $1.6 billion ceiling actually is. And what it isn't.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
28.05.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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