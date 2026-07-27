Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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27.07.2026 21:09:00
Salesforce Won a $1.6 Billion Federal AI Contract on Friday. Here's What It Says About Agentforce Demand.
On Friday, the Department of Veterans Affairs awarded Salesforce (NYSE: CRM) a contract with a ceiling of $1.6 billion -- a three-year Agentic Enterprise License Agreement built around the company's artificial intelligence (AI) agent products. Shares rose more than 4% on Friday following the announcement.The dollar figure is what grabbed attention. But the more interesting part of the award is what it says about demand for Agentforce, the AI agent product at the center of Salesforce's growth story. After all, federal agencies aren't known for speculative technology purchases. A multiyear agreement of this size suggests AI agents are moving out of pilot projects and into real procurement budgets.Still, investors should understand what a $1.6 billion ceiling actually is. And what it isn't.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Salesforce
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22:34
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:00
|Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|152,14
|5,87%
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