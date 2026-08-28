Salesforce: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Salesforce hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 11,35 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at