salesforcecom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

salesforcecom hat am 03.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3,04 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei salesforcecom noch ein Gewinn pro Aktie von 2,16 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat salesforcecom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,24 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 12,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at