salesforcecom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

salesforcecom präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,99 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,84 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte salesforcecom einen Umsatz von 14,07 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at