Salesforcecom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salesforcecom lud am 03.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,39 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 52,66 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at