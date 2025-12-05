Salesforcecom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Salesforcecom hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 169,03 ARS. Im letzten Jahr hatte Salesforcecom einen Gewinn von 84,36 ARS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforcecom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14 251,67 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 9 075,52 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at