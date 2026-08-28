Salesforcecom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Salesforcecom hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 344,57 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforcecom noch ein Gewinn pro Aktie von 130,69 ARS in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Salesforcecom mit einem Umsatz von insgesamt 16 400,95 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12 284,53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 33,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at