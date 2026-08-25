Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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25.08.2026 23:45:00
Salesforce's AI Agent Business Is Growing Over 200%, But Will It Show Up in Its Order Book?
Salesforce (NYSE: CRM) reports second-quarter results on Wednesday after the close. The report lands as investors continue to debate the future of enterprise software. Salesforce sells most of its subscriptions on a per-user basis, but AI agent adoption is expected to disrupt this model.Agentforce, the company's suite of AI agents that complete work like resolving support cases and qualifying sales leads, reached $1.2 billion in annual recurring revenue last quarter, up 205% year over year. Agents have been given 3.8 billion tasks to date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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