Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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07.09.2026 15:37:17
Salesforce's Massive AI Agent Labor Market Could Drive New Upside
Salesforce (NYSE: CRM) is trying to turn Agentforce into billable digital labor rather than just another AI feature. If consumption revenue grows faster than software seats disappear and inference costs remain controlled, Agentforce could open a much larger growth market tied directly to corporate labor spending.Stock prices used were the market prices of Aug. 19, 2026. The video was published on Sept. 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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