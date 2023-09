Salg af kontraktrettighed – Kamil Grabara

Under henvisning til selskabsmeddelelse 23/2023 kan det oplyses, at F.C. København P/S har indgået aftale om salg af kontraktrettigheden på Kamil Grabara til VfL Wolfsburg.

Transfer af Kamil Grabara sker med virkning pr. 1. juli 2024 med mulighed for, at VfL Wolfsburg udnytter en option primo januar 2024 til at gennemføre en transfer med effekt i januar 2024.

Salget forventes at have en positiv virkning på resultat før skat for 2024 på ca. 50 mio. kr.