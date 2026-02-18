Salhia Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Salhia Real Estate hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,73 Prozent auf 12,8 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 KWD gegenüber 0,020 KWD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 46,76 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 45,01 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at