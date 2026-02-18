|
18.02.2026 06:31:28
Salhia Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Salhia Real Estate hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,73 Prozent auf 12,8 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 KWD gegenüber 0,020 KWD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 46,76 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 45,01 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.