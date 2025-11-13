Salhia Real Estate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Salhia Real Estate präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Salhia Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 11,2 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 7,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at