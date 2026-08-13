Salhia Real Estate veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Salhia Real Estate lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Salhia Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 2,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at