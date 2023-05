Salipro Biotech und DyNAbind verkünden Meilenstein-Erfolg in der Zusammenarbeit zur Ermöglichung von DEL für Membranproteine

Die beiden Biotechnologieunternehmen berichten, dass sie mehrere niedermolekulare Wirkstoffe, die an ein anspruchsvolles Membranproteinziel binden, erfolgreich gescreent und identifiziert haben.

STOCKHOLM, Schweden und DRESDEN, Deutschland, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Salipro Biotech AB und die DyNAbind GmbH, zwei führende Biotechnologieunternehmen, haben heute das Erreichen eines wichtigen Meilensteins in ihrer Zusammenarbeit bekanntgegeben, die darauf abzielt, die Entdeckung von Medikamenten gegen schwer zu behandelnde Zielmoleküle zu revolutionieren. Die Zusammenarbeit kombiniert die Vorteile der unternehmenseigenen Plattformtechnologie für Membranproteine von Salipro Biotech mit der unternehmenseigenen DNA-kodierten Bibliothekstechnologie (DNA-Encoded Library, DEL) von DyNAbind, um die Entwicklung neuartiger Medikamente gegen anspruchsvolle Ziele zu beschleunigen.



Membranproteine wie G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR), SLC-Transporter und Ionenkanäle sind eine wichtige, aber schwer zu behandelnde Klasse von Zielmolekülen, die den Großteil der Zielmoleküle in der Pharmabranche ausmachen. Allerdings sind sie von Natur aus instabil und komplex zu untersuchen, was die Entdeckung von Medikamenten zu einem schwierigen Prozess macht. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde ein umfassender Entdeckungsprozess entwickelt, um dieses Problem anzugehen und den Zielbereich zu erweitern, damit Partner in der Pharmabranche neuartige Medikamente als erste ihrer Klasse entwickeln können.

Die Unternehmen freuen sich, bekanntgeben zu können, dass sie mehrere niedermolekulare Wirkstoffe, die an ein anspruchsvolles Membranproteinziel binden, erfolgreich gescreent und identifiziert haben. Die Bindung wurde mittels Oberflächenplasmonenresonanz bestätigt, was einen entscheidenden Meilenstein im Prozess der Arzneimittelentdeckung darstellt. Diese Entwicklung eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Herstellung neuartiger Medikamente gegen anspruchsvolle Ziele wie GPCR und Ionenkanäle.

Jens Frauenfeld, CEO von Salipro Biotech, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns über diesen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit DyNAbind. Unsere Salipro®-Plattformtechnologie für Membranproteine in Kombination mit der Dynamic Library-Technologie von DyNAbind hat neue Wege für die Entdeckung von Medikamenten gegen schwierige Ziele eröffnet. Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg, unbehandelbare Erkrankungen behandelbar zu machen."

Michael Thompson, CEO von DyNAbind, fügte hinzu: "Membranproteine stellen eine große Herausforderung in der Arzneimittelforschung dar, daher freuen wir uns sehr über unsere Fortschritte bei der Entwicklung von Medikamenten gegen diese Ziele. Unsere Dynamic Library-Technologie, kombiniert mit der Expertise von Salipro Biotech in der Erschließung von Membranproteinen, hat es uns ermöglicht, substanzielle Fortschritte bei der Entdeckung neuer Medikamente gegen diese wichtigen Ziele zu erreichen."

Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Entwicklung auf dem Gebiet der DEL und Membranproteine dar und zeigt das Potenzial von Spitzentechnologien auf, die Arzneimittelforschung zu verändern. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial für die Entwicklung neuartiger Medikamente gegen anspruchsvolle Zielmoleküle und werden den Weg für künftige Innovationen auf diesem Gebiet ebnen.

Pressekontakt:

Salipro Biotech AB

Jens Frauenfeld

CEO

+46 (0)70 052 0421

jens.frauenfeld@salipro.com

https://www.salipro.com

DyNAbind GmbH

Nadine Schmieder-Galfe

Director of Operations

+49 (0)351 7999 2923

nadine.sg@dynabind.com

https://www.dynabind.com/

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.salipro.com | https://www.dynabind.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/salipro-biotech | https://www.linkedin.com/company/dynabind

Twitter: https://twitter.com/saliprobiotech