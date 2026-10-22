SLM Aktie
WKN: 932543 / ISIN: US78442P1066
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22.10.2026 22:53:38
Sallie Mae Swings To Q3 Loss
(RTTNews) - Sallie Mae (SLM) on Thursday reported a third-quarter net loss of $36 million, or $0.19 per share, compared with net income of $132 million, or $0.63 per share, in the year-ago quarter.
Private education loan originations rose 15% year over year to a record $3.4 billion. Graduate loan originations increased 119% from the prior-year quarter.
Net interest income declined to $339 million from $373 million a year earlier, while provisions for credit losses increased to $214 million from $179 million. Total non-interest expenses rose to $221 million from $180 million, primarily reflecting higher marketing expenses during the first academic peak season following PLUS reform.
For full-year 2026, Sallie Mae expects earnings per share of $1.95 to $2.05, private education loan originations growth of 12% to 14%, net charge-offs of $750 million to $780 million, and non-interest expenses of $400 million to $420 million.
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