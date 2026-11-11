Sally Beauty Holdings Aktie
WKN DE: A0LETB / ISIN: US79546E1047
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11.11.2026 11:21:49
Sally Beauty: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Sally Beauty (NYSE:SBH) announced full-year net sales of $3.73 billion. Operational cash generation funded ongoing business investments and share repurchases. Three things management said stand out.
Sally Beauty plans to scale its Sally Ignited updated store design after test locations generated 8% to 10% comparable store sales growth, which measures performance at locations open for at least a year, compared to lower growth across the broader retail chain.
Digital consultations through Licensed Colorist OnDemand (LCOD), an online service that connects shoppers with hair color experts, are attracting high-value customers who purchase more frequently than typical shoppers.
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Nachrichten zu Sally Beauty Holdings IncShs
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02.08.26
|Ausblick: Sally Beauty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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